Tien tieners opgepakt vanwege schokkende mishandeling Gorinchem

Medeoprich­ter Ongehoord Nederland komt terug op opmerking Holocaust-ontkenners

14:24 Haye van der Heyden, een van de oprichters van de vorige week gepresenteerde omroep Ongehoord Nederland, stelde gisteren in het radioprogramma De Perstribune dat Holocaust-ontkenners een platform verdienen. Later kwam hij via Twitter zelf terug op zijn uitspraken en liet medeoprichter Arnold Karskens ook weten geen podium te willen bieden aan mensen met zulke gedachtes. ‘Ontkenners van iedere genocide krijgen geen ruimte in onze programma’s.’