Tien medewerkers bedrijf Schiphol opgepakt na drugsvangst

De vangst vond op 24 mei plaats in een luchtvrachtzending uit Ecuador. De drugs had een geschatte straatwaarde van zo'n 16 miljoen euro. Het daaropvolgende onderzoek van douane, FIOD en Koninklijke Marechaussee leidde naar dertien verdachten in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Tijdens doorzoekingen in onder andere woningen namen de speurders dure tassen en andere luxe goederen, geld en luxewagens in beslag. In een ervan bevonden zich verborgen ruimtes.