Tien jaar 'wachtgeld' voor opgestapte burgemeester Oosterhout

Politiepost en cameratoezicht na schietpartij buurthuis Amsterdam

20:24 De komende tijd is er extra toezicht in de Amsterdamse wijk waar vrijdagavond een schietpartij plaatshad in een buurthuis. Zo komt er een mobiele politiepost in de buurt en zijn er meer agenten op straat. Ook worden meer straatcoaches en handhavers ingezet en komt er op een aantal strategische plekken extra cameratoezicht.