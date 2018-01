Tien jaar cel voor man die Limburgse fietser een dwarslaesie schoot

De man stond terecht voor het neerschieten van de Limburger op 25 april vorig jaar op de Kokelestraat in Kerkrade. Dat gebeurde vanuit een rijdende auto. Het slachtoffer fietste in de buurt van zijn woning. Buurtbewoners vonden het ernstig gewonde slachtoffer en waarschuwden de politie.



Aan de hand van bewakingsbeelden werd de auto gelinkt aan Antionio T. uit Landgraaf. 's Mans dna werd op een patroonhuls aangetroffen en ook werden in zijn auto schotresten gevonden, zo meldt De Limburger. Volgens justitie zou het slachtoffer de nieuwe vriendin van de schutter hebben verkracht, reden voor T. om hem te willen liquideren.



Het Openbaar Ministerie eiste veertien jaar cel tegen de man. De man uit Landgraaf heeft altijd ontkend dat hij iets met de schietpartij te maken had en van zijn zwijgrecht gebruikgemaakt. De rechter ging daar echter niet in mee en is van mening dat de verdachte, door te zwijgen, geen enkele verantwoording neemt. Hij legde T. daarom tien jaar op.