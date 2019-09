Tien graden koeler en buien: zeg maar ‘dag’ tegen de zomer

Ik heb geleefd Paul (71) denkt dat hij dit jaar sterft, maar geen arts weet wat hij mankeert

7:34 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Paul van Asten is 71 en zit in een bizarre situatie. Hij is doodziek, maar niemand weet wat hij precies heeft. De handige fietsenmaker verbouwde een vakantiehuis waar hij zijn oude dag slijt: Als je hier omhoog kijkt, zie je alleen maar lucht.