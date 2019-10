Thomas Paulen: 'Meer samenwerking tussen Dutch Design Week en Dutch Technology Week'

Voor Thomas Paulen van design- en innovatiebureau Van Berlo is het volstrekt logisch dat een week als de Dutch Technology Week wordt gehouden. ,,Hier zitten belangwekkende bedrijven en kennisinstellingen. Voordeel is ook dat we een groot aantal, prachtige hightechbedrijven hebben, stuk voor stuk bezig met hoogstaande technologie."

Paulen noemt een voorbeeld. ,,ASML stelt zich de vraag hoe een machine te ontwikkelen die een bepaald aantal elementen kan produceren waar heel de wereld mee uit de voeten kan en een bedrijf als Solaytec stelt zich de opdracht hoe zonnecellen het best kunnen worden gepassificeerd (chemisch stabiel maken). Wij designers begrijpen net genoeg van de technologie om ons werk te doen. Wij vragen ons af hoe zo'n machine dan wordt bediend, door wíe het apparaat wordt bediend en hoe die personen het best kunnen worden ondersteund met goed design."

Ook wat sales betreft spelen designers een rol, gaat Paulen verder. ,,Onder meer door te laten zien dat de buitenkant van de machine toont wat voor kwaliteit het bedrijf in huis heeft."

Designers zijn de schakel tussen technologie en mensen, stelt Paulen in het Van Berlo-kantoor op Strijp-T in Eindhoven. ,,Want er kan heel veel met technologie; je kunt eigenlijk wel zeggen dat vandaag de dag daarin alles mogelijk is. Maar de vraag is vervolgens: snappen mensen het? Kunnen ze het gebruiken, willen ze het hebben en hoe zorgen we ervoor dat het zo goed mogelijk bij de mensen past? En daar zijn wij - designers - voor."

Ontwerpproces

Volgens Paulen spelen verschillende elementen een belangrijke rol bij het ontwerpproces: ,,De - toekomstige - gebruikers, voor welk bedrijf maak je het, en de technologie. Ik denk dat wij als designtak een belangrijke rol vervullen in de technologische wereld. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de menselijke kant van technologie jonge mensen kan bewegen om een technische studierichting te kiezen, om maar eens wat te noemen. En daar speelt design ook weer een belangrijke rol in."

Samenvoegen

Die nauwe verbondenheid van design met technologie maakt dat Dutch Design Week en de Dutch Technology Week bij elkaar horen, meent Paulen. ,,Ik heb het altijd een beetje vreemd gevonden dat ze zo apart functioneren; het heeft namelijk alles met elkaar te maken." Logisch vindt Paulen het daarom dat de twee weken worden samengevoegd, of in ieder geval dat er in de ene week ook iets van de andere week getoond wordt en andersom. ,,Het zou volgens mij ook best door één organisatie geregeld kunnen worden." Saillant detail: Martijn Paulen, broer van, is directeur van de Dutch Design Foundation, die onder meer de DDW organiseert.

,,Technologie is een middel. Het is eigenlijk een grote gereedschapskist waar we van alles mee kunnen, maar that's it. Design is geen middel, maar een manier van denken, van leven. Design verbindt die middelen aan mensen."

TDK-MENSEN SAMEN IN DE KAZERNE



Een plek waar technologie, design en kennis ('TDK') samenkomen. Elke donderdag, tussen 17.00 en 19.00 uur, in een ongedwongen setting. Vanaf vandaag, in De Kazerne in Eindhoven. Het spits wordt afgebeten door onder anderen Jan Timmer, voormalig Philips-ceo en de nachtburgemeester van Eindhoven, Siem Nozza. Het Innovation Café is bedacht en wordt gerund door partners als ASML, Design Academy, EHV365, High Tech XL, de gemeente en de TU/e. ,,Het is vooral bedoeld om die TDK-gemeenschap nu eens écht bij elkaar te brengen", aldus initiator Annemoon Geurts van De Kazerne.



Website: ehvinnovationcafe.org