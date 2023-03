Thomas en Patrick joegen droom na en werden in Canada vader: ‘Nederland is nog zo conservatief’

CBS: evenveel melkkoeien in veehoude­rij, ‘varkens­sta­pel’ wel geslonken

Het aantal melkkoeien is in 2022 ongeveer gelijk gebleven. Al een paar jaar zijn er om en nabij evenveel melkkoeien in Nederland. Wel is er in vergelijking met 2017 een daling te zien van 7 procent, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op de vrijdag na de Provinciale Statenverkiezingen.