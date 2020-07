Thijs H.: ‘Ik ben geen wreed mens’

Na een forse strafeis (24 jaar plus tbs) van het OM was het vandaag de beurt aan de advocaten en Thijs H. zelf: ,,Ik ben geen wreed mens, ik leefde in een waanwereld.’’

Het beeld is zwart-wit in de zaak-Thijs H. Aan de ene kant staan de aanklagers in toga die stellen: Thijs H. was een koelbloedige moordenaar die ondanks mentale problemen wel degelijk berekenend te werk ging toen hij drie wandelaars doodstak vorig jaar in Den Haag en Heerlen.

Daar tegenover staan de deskundigen in doktersjas van het Pieter Baan Centrum, de gedragsexperts die zeggen dat hij slachtoffer was van zijn eigen geestesziekte, handelend in een volledige psychose, en dus volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard moet worden (en celstraf vervalt).

Advocaten

Vandaag was het de beurt aan H.’s advocaten Serge Weening en Joost de Bruin in de rechtbank van Maastricht en zij tekenden er bepaald geen grijstint bij. De advocaten gingen in op de forse strafeis (24 jaar cel plus tbs) en de felle kritiek van de officieren van justitie eerder deze week. Volgens De Bruin leverde het OM ,,sneer naar sneer, naar bijna iedereen. De ouders van Thijs H. zijn volledig afgefakkeld. Het betoog bevatte tientallen pagina’s vol verdachtmakingen en insinuaties.”

Het OM had maandag hard uitgehaald naar Thijs H. zelf, zijn ouders, het Pieter Baan Centrum en de advocaat. Justitie schildert het scenario van een verdachte die onder dwingende regie en sturing van zijn familie en advocaat na de drie gruwelijke misdrijven (een ‘slachting’) een verhaal fabriceert over een psychose, om zo ontoerekeningsvatbaar verklaard te kunnen worden en een celstraf te ontlopen.

Volgens de officieren van justitie wist hij grotendeels wat hij deed toen hij toesloeg. Daarbij heeft hij lange tijd gezwegen, kwam de Limburger verdacht laat met het ‘psychopatencomplot’ en de opdrachten via ‘codetaal’ die hem opdroegen te moorden. Daarbij werkte hij met drugs- en middelengebruik psychotische klachten mede zelf in de hand, vindt het OM, dat hem vanwege zijn stoornis(sen) wel als ‘verminderd toerekeningsvatbaar’ beschouwt.

De advocaten en H. stelden zich gisteren op achter de brede rug van de belangrijke gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum. Advocaat Weening noemde het ‘tamelijk bizar’ dat het OM geen aanwijzingen voor een psychose ziet in de medische historie van H.: ,,Die zijn er in overvloed. Heeft het OM alle stukken wel gelezen?” De klachten kennen een lange aanloop, beschreef de advocaat, en leidden tot een heftige zelfmoordpoging in november 2018. En op diverse momenten - ‘ver voor de delicten’- noteren therapeuten en behandelaars al symptomen die duiden op een psychose, zegt Weening. Zo is H. ‘moeilijk invoelbaar’, heeft hij last van waanideeën over een vriend die hem wil vermoorden, ook glimlacht hij soms zonder reden. ,,Al heel vroeg is er een niet-pluisgevoel. Alle alarmbellen hadden moeten afgaan.”

Maar in plaats van de juiste diagnose en goede hulp krijgt H. het stempel ‘adhd’ en bijbehorende pillen die de gekte ‘aanjagen’. Daarom moet H. volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard worden, zou hij geen celstraf moeten krijgen, vindt de verdediging die ook stelt dat H. schizofreen was. Daarbij ontkent de advocaat dat Thijs H. zijn klachten simuleerde en dat de ouders en advocaat H. geïnstrueerd zouden hebben om het psychoseverhaal te fabriceren: ,,Er is geen groot complot waarbij mensen samenspannen om een psychotische jongeman te instrueren hoe hij zich moet gedragen.”

De verdachte zelf benadrukte in zijn laatste woord dat hij ‘geen wreed mens is’, maar gedwongen door de hevige angsten uit zijn waanwereld aan het moorden sloeg. ,,Dat is geen slap gelul (...) Die wereld stelde me in staat mijn eigen keel door te snijden. (...) Maar zo ben ik niet. Ik deed vroeger vrijwilligerswerk, ik wil mensen helpen. Nu ben ik degene die om hulp vraagt, ik wil nooit meer iemand pijn doen. Ik ben wanhopig voor een sprankje hoop.”

Quote Heeft het OM alle stukken wel gelezen? Of herkent het OM schizofre­nie niet? Serge Weening, advocaat En zo staan de rechters voor het dilemma in de zwart-wit wereld die aanklagers, advocaten en artsen de afgelopen weken schetsten. 30 juli volgt de uitspraak.

