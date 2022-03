Thijs H. gaat in cassatie tegen zwaardere straf van 22 jaar cel en tbs voor driemaal moord

UpdateThijs H. moet 22 jaar de cel in voor de moord op drie mensen in mei 2019. Daarnaast krijgt hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch besloten. De straf is vier jaar hoger dan de rechtbank in Maastricht hem oplegde. Advocaat Job Knoester van H. laat weten dat Thijs H. in cassatie zal gaan tegen de straf.

Volgens Knoester is de uitspraak van het gerechtshof zeer opmerkelijk. ,,Ze gaan compleet in tegen het advies van twee psychologen en twee psychiaters die zeggen dat hij volledig werd gestuurd door de psychose. En toch zegt het gerechtshof dat hij slechts gedeeltelijk toerekeningsvatbaar was. Het gerechtshof heeft veel te veel zelf de witte jas aangetrokken. En het hof legt niet uit waarom. Dat is zelfs gevaarlijk: als onderzoek naar de geestestoestand van een verdachte zó makkelijk aan de kant wordt geschoven, dan zullen veel verdachten in de toekomst denken: Dan werk ik daar ook niet meer aan mee.”

In de zaak van Thijs H. speelde vooral de vraag: in hoeverre was hij toerekeningsvatbaar? Vier van de zes deskundigen oordeelden dat zijn handelen volledig werd bepaald door een psychose. Daarmee zou hij dus geheel ontoerekeningsvatbaar zijn geweest en had er geen celstraf, maar alleen tbs opgelegd moeten worden, vinden de advocaten van H. Zij stappen daarom naar de Hoge Raad om de beslissing van het hof aan te vechten.

Straf nóg veel zwaarder

Thijs H. was niet bij de uitspraak aanwezig. Effectief zal Thijs H. - als de straf blijft staan - nóg langer in de gevangenis zitten, vanwege de inmiddels veranderde regels voor vervroegde invrijheidstelling. Voorheen kon een gedetineerde na twee derde van zijn straf vrijkomen, die regel gold nog tijdens Thijs’ eerste veroordeling. Inmiddels zijn de regels veranderd en kan een gedetineerde pas twee jaar voor het einde van zijn straf vrijkomen.

Voor Thijs H. betekent dat in de praktijk dat hij eerst na 12 jaar kon vrijkomen en dat de nieuwe straf als gevolg heeft dat hij effectief acht jaar langer moet zitten: minstens 20 jaar. Het gerechtshof benoemde in het vonnis expliciet daar geen rekening mee te houden.

‘Thijs was ziek, maar wist dat hij niet mocht doden’

Volgens het hof was Thijs H. slechts deels onder invloed van een geestelijke stoornis. Thijs was ziek, maar wist - gezien zijn handelen - dat hij geen mensen mocht doden. H. stak in mei 2019 binnen enkele dagen op beestachtige wijze drie mensen dood. H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.

Volgens het gerechtshof heeft Thijs H. nagedacht over wat hij ging doen. Hij maakte keuzes wie hij wel en niet ging neersteken. Hij liet bepaalde potentiële slachtoffers lopen, hij koos ervoor zijn telefoon thuis te laten om niet getraceerd te worden en liet z'n hond thuis ‘omdat die in de weg zou lopen'. Hij handelde dus niet in een gemoedsopwelling, hij maakte keuzes. Het hof gaat daarom uit van driemaal moord, ondanks het feit dat Thijs gedeeltelijk door zijn stoornis werd gedreven.

‘Gruwelijk hoe slachtoffers aan hun einde kwamen’

Het hof reageerde nog even in het vonnis op de verklaringen van de nabestaanden. ,,Het is gruwelijk hoe de drie slachtoffers aan hun einde zijn gekomen,” aldus het hof. ,,Ze werden volkomen willekeurig gekozen.”

Het Openbaar Ministerie had vorige maand een celstraf van 30 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 30-jarige Thijs H. De straf pakt dus lager uit dan de eis, maar is hoger dan de straf die Thijs H. in eerste instantie kreeg.

H., die in Den Haag studeerde, vocht in hoger beroep die eerdere veroordeling van 18 jaar aan die de rechtbank in Maastricht hem in 2020 oplegde, naast tbs met dwangverpleging. Zijn advocaten hadden gepleit voor alleen een langdurige tbs-behandeling. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose door schizofrenie toen hij de moorden pleegde. Er was sprake van waanbeelden en paranoïde angsten.

