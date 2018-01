Thierry Baudet vs. Gerrit Hiemstra: twitterfittie over het klimaat

Op het definitieve bewijs wie er nu onzin verkocht, zullen we nog een jaar of 10, 20 moeten wachten. Ondertussen vechten nationale weerman Gerrit Hiemstra en politicus Thierry Baudet een twitterfittie uit over de opwarming van de aarde.

Gerrit Hiemstra, een van Nederlands bekendste weermannen, doet het wel vaker, zegt hij: reageren als hij iemand onzin ziet verkopen. Alleen was die ‘iemand’ deze keer Thierry Baudet, de politiek leider van Forum voor Democratie, politicus met een groeiende én zeer actieve aanhang. Het leidde (in ieder geval tijdelijk) tot een opmerkelijke heropleving van het klimaatdebat in Nederland.

De polemiek, vooral gevoerd op Twitter, begon op 3 januari toen Baudet in een bericht kritiek leverde op de klimaatfilm van Al Gore, de voormalige Amerikaanse vice-president die klimaatactivist werd. Gore strijdt in die film tegen klimaatverandering, Baudet noemt het een ‘propagandafilm’. ,,Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei. Smog in India heeft niets met CO2 te maken”, stelt de FvD-leider.

De reactie van de nuchtere meteoroloog Hiemstra, die al tijden waarschuwt voor klimaatverandering: ,,Een tweet met vier keer onzin. Wie kan hier overheen?” Daarna waren de rapen gaar. Baudet, toch al geen fan van de publieke omroep en blijkbaar niet gediend van kritiek van een NOS-weerpresentator, meldde dat Hiemstra ontslagen zou moeten worden om zijn reactie. Een tweet die hij later verwijderde.

Vuurtje opgestookt

Het spel tussen klimaatactivisten, wetenschappers en klimaatsceptici was toen echter al op de wagen. De twitterfittie tussen de twee prominenten deed het (in Nederland) wat gedoofde vuur tussen zij die waarschuwen voor steeds extremer weer en het stijgen van de zeespiegel en zij die stellen dat het allemaal wel meevalt, weer oplaaien. Het is een discussie die voor leken vaak onnavolgbaar is, waar wetenschappers elkaar bevechten over voetnoten op bladzijde 53 van dikke rapporten vol grafieken.

In de Volkskrant van donderdag schreef wetenschapsjournalist Simon Rozendaal een opinie-artikel waarin hij stelt dat ‘de tweet van Baudet grotendeels waar is’, hij dook er die rapporten voor in. Rozendaal: ,,Gerrit Hiemstra kan wel iets meer vrije tijd gebruiken om de literatuur bij te houden."

'Klimaatkwakzalvers'

De weerman zelf, aangevallen op feiten, zegt tegen deze krant: ,,Ik vond het wel een vermakelijk artikel.” En op twitter: ,, Het is lief van de Volkskrant dat ze Baudet steunen in deze moeilijke periode.” Het stuk doet hem niet van mening veranderen. ,,Ik geef het niet op, integendeel. Maar ik heb meer te doen dan de hele dag onzin van klimaatkwakzalvers te ontkrachten.”