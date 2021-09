Theater krijgt boete van 2500 euro voor volle zaal bij Theo Maassen

VIDEO Dwangsom voor theater na te volle zaal Theo Maassen, bezoekers: ‘De boete betalen we met zijn allen’

16 september Bezoekers van de voorstelling van Theo Maassen in Haarlem laten zich niet afschrikken door alle ophef over een te volle zaal in Theater de Liefde. Tegen de coronaregels in kwamen ze naar een uitverkochte voorstelling. ,,De boete betalen we wel met zijn allen.” En die boete volgt: de gemeente heeft het theater een dwangsom van 2500 euro opgelegd.