Teststraat bij seksclub doorslaand succes voor mensen die worden overvallen door seksuele driften

Seksclub Villa Weizigt heeft eigen testloca­tie bij het pand: ‘Hier ga je vaak spontaan en laat naartoe’

8 oktober Een spontaan bezoek aan Villa Weizigt is sinds vrijdagavond een stukje eenvoudiger. De seksclub heeft een ruimte in het gebouw waar bezoekers in de ‘spitsuren’ een coronatest kunnen doen. Dit weekend moeten mensen de test nog kopen, maar vanaf maandag kan het gratis met Testen voor Toegang.