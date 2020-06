Testlabs klagen overheid aan voor ongelijke behandeling: ‘We hadden levens kunnen redden’

Twee laboratoria hebben samen een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse overheid, omdat ze geen opdrachten voor coronatests krijgen. De labs, U-Diagnostics in Baarn en het grote Duitse Labor Dr. Wisplinghoff in Keulen, vinden dat ze worden buitengesloten. ,,Nederlandse laboratoria worden voorgetrokken”, stelt directeur Maarten Cuppen van U-Diagnostics.

Hij had al in maart gehoopt door samenwerking met het Duitse lab de testcapaciteit in Nederland enorm te kunnen verhogen. Het liep anders. Nieuwsuur meldde de rechtszaak. Zes huisartsenpraktijken hebben zich bij de laboratoria gevoegd. Zij zouden graag zelf monsters afnemen bij hun patiënten en die door de twee samenwerkende laboratoria laten testen op het coronavirus. De labs klagen echter dat de tests niet worden vergoed. Ook krijgen ze geen opdrachten voor het uitvoeren van tests door de GGD’en. Dat komt volgens de laboratoria doordat het RIVM ‘ondanks herhaalde verzoeken’ hen niet heeft vermeld op de belangrijkste lijst van labs die coronatesten uitvoeren. Dat is de lijst van medisch-microbiologische ‘opschalingslaboratoria’.

U-Diagnostics staat wel op een tweede RIVM-lijst van 49 laboratoria met moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek, maar dat is niet voldoende, zegt Cuppen. ,,Wij zitten als het ware in de Eerste Divisie, maar we horen in de Eredivisie.” In de dagvaarding staat dat het onterecht is dat U-Diagnostics/Labor Dr. Wisplinghoff op de tweede lijst staat. Het RIVM heeft onder die lijst de opmerking staan: ,,Nog niet alle labs hebben al aan alle voorwaarden voldaan.”

Vrije dienstverlening

Directeur Cuppen wijst erop dat het lab in Keulen in Duitsland op alle mogelijke manieren is gecertificeerd. Hij spreekt van kartelvorming en meent dat diverse arts-microbiologen die de Nederlandse overheid adviseren daar bewust op hebben aangestuurd, zodat de labs waar ze zelf voor werken minder concurrentie ondervinden. De eisers stellen verder dat het recht op vrije dienstverlening binnen de Europese Unie (EU) is geschonden. Ze voeren hun zaak zowel tegen de Nederlandse staat als tegen de GGD’en.

U-Diagnostics en Labor Dr. Wisplinghoff boden eind maart aan 5000 tests per dag uit te voeren, waarmee de capaciteit zou zijn verdubbeld. Daar werd geen gebruik van gemaakt, omdat voor het toen beperkte testbeleid al voldoende capaciteit bestond. Cuppen zegt echter dat veel levens gered hadden kunnen worden als Nederland het beleid had verruimd na zijn aanbod. ,,Stel je voor dat je zorgverleners periodiek had getest. Dan waren veel minder mensen overleden.”