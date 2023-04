Tess hangt regenboogvlag voor het raam en krijgt paar uur later baksteen tegen de ruit: ‘Belachelijk’

Update Eckart College in Eindhoven gesloten door zorgen om exa­menstunt, politie onderzoekt grap over bom

EINDHOVEN - De politie doet onderzoek naar een grap van examenleerlingen over een bom op het Eckart College in Eindhoven. De middelbare school blijft maandag door zorgen over een examenstunt uit voorzorg dicht. Ook was er een uur lang politie bij de school aanwezig.