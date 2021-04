‘Tesla’ is vermoedelijk de pil die zeven studenten een slechte trip én een ziekenhuisopname bezorgde

Sinds gisteravond is deze informatie opgenomen in de zwarte lijst van ‘extra riskante pillen’ waarvoor het Trimbosinstituut waarschuwt in de eigen ‘red alert’-app. De kans is groot dat het om de harddrug gaat die studenten in een Nijmeegs studentenhuis innamen in de nacht van vrijdag op zaterdag.



Zeven van hen moesten met spoed worden overgebracht naar het ziekenhuis, omdat ze hevig gingen trippen. Inmiddels zijn ze weer herstellende.