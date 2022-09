Terwijl zijn ouders in de schuilkelder zitten in Kiev, verliest Herman (18) in Nederland een vermogen: ‘Het klonk zo logisch’

Truus (94) leeft weken in vies huis, nadat man Guus (101) naar verpleeg­huis moet: ‘Hulp stopt ineens’

Ze ontvingen dagelijkse thuiszorg en wekelijkse huishoudelijke hulp, maar toen haar man opgenomen werd in een verpleeghuis, stopte dat per direct. De zorgindicatie stond alleen op zíjn naam. Mevrouw Truus Molier (94), die moeilijk loopt en slecht ziet, moest ineens alle huishoudelijke taken zelf doen. Volgens ouderenbond ANBO is haar situatie ‘helaas’ niet uniek.

30 augustus