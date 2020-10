Terwijl de besmettingen stijgen, feest een deel van Nederland door

De ernst van het stijgend aantal coronabesmettingen is nog niet tot iedereen doorgedrongen. Dit weekeinde moet de politie op verschillende plaatsen in het land ingrijpen om feestgangers naar huis te sturen. Ook in kerken werd het geadviseerde aantal van dertig personen ruim overschreden.

Terwijl het virus opnieuw terrein wint en de reguliere ziekenhuiszorg steeds verder onder druk komt te staan, slaan op verschillende plekken in Nederland groepen mensen de coronamaatregelen in de wind. De politie moest een einde maken aan tenminste vijf feesten. Ook vinden er nog steeds grote kerkdiensten plaats.

Zo moesten agenten vannacht bij Ede uitrukken om een illegaal jeugdfeest te beëindigen. Onder een viaduct bij de A12 zag de politie dat men bezig was om grote speakers aan te sluiten. Het is niet bekend hoeveel boetes zijn uitgedeeld.

Lege drankflessen

Om half twee ’s nachts troffen agenten in een bedrijfspand in Volendam de overblijfselen van een illegaal feest aan: lege drankflessen en geluidsapparatuur. Op dat moment waren nog 33 mensen in het pand aanwezig. De politie maakt proces verbaal tegen hen op.

Het ging goed mis in een groeve in het Limburgse Geulhem, waar jongeren de ideale locatie dachten te hebben gevonden voor een illegaal feest. Bij de voorbereiding van het feest klom een jongen over een hek en maakte een 15 meter diepe val, waarbij hij gewond raakte. Hulpdiensten moesten uitrukken om de jongen te redden. De politie heeft geluidsapparatuur in beslag genomen van het feest dat er niet kwam.

In Vlissingen maakte de politie een einde aan een feest in een loods, waar tientallen mensen aanwezig waren. Een aantal feestgangers maakte zich uit de voeten toen ze de agenten zagen. Vijftien mensen werden op de bon geslingerd. Twee jonge mannen weigerden te vertrekken en zijn gearresteerd.

Straatrace

De politie maakte in Waalwijk een einde aan een illegale straatrace. Er waren bij de straatrace zo’n vijftig voertuigen betrokken en er was ‘een grote hoeveelheid toeschouwers’ aanwezig, aldus een agent. “Enkele bestuurders werden gecontroleerd en hun gegevens zijn vastgelegd.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag moest ook in Amsterdam Zeeburg worden ingegrepen. Tenminste veertig mensen stonden veel te dicht op elkaar te feesten op een dakterras en in een woning.

Ondanks het dringende advies om maximaal dertig personen in de kerk toe te laten, zijn er zondag toch diensten gehouden waar meer mensen bijeenkwamen, al zijn de gebruikelijke bezoekersaantallen teruggeschroefd. In Staphorst zaten zo’n 150 mensen in de kerkbanken. Slechts een enkeling droeg een mondkapje. Ook in Urk kwamen ‘honderden gelovigen’ bijeen, aldus De Gelderlander. Normaal kunnen er 1200 mensen in de kerk.

