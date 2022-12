Terwijl buurtbewoners nietsvermoedend kerst vierden, lag Danny (36) dood in z’n woning: ‘Pure ellende’

grootste prijs in jaren Zielsgeluk­kig de feestdagen in: man (65) wint dik 2,6 miljoen bij gokauto­maat Holland Casino

Een man uit Rijnsburg, in de gemeente Katwijk, heeft bij een gokautomaat van Holland Casino vrijdagavond meer dan 2,6 miljoen euro gewonnen. Volgens de casinoketen, die in handen is van de Nederlandse staat, gaat het om de op vijf na grootste jackpot ooit in een Holland Casino. Ook is het de grootse prijs van de laatste jaren.

24 december