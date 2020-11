TERUGLEZEN | Ook politie wil vuurwerkverbod, Deense lockdown om gemuteerd virus bij nertsen

Het interes­seert de piloten geen biet dat iedereen over ze viel

3 november De piloten waren afgelopen dagen de gebeten hond in het conflict met minister Wopke Hoekstra over KLM. Maar de gezagvoerders zetten nu alsnog hun handtekening. En halen de schouders op. ,,Het zijn getrainde koele kikkers die het niet uitmaakt hoe over ze wordt gedacht.’’