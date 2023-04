TERUGLEZEN | Dit was Koningsdag 2023: Van vochtige ogen bij het koningspaar tot de laatste wens van Sonja

KONINGSDAGDe koninklijke familie vierde Koningsdag in Rotterdam en nam na het feest met vochtige ogen afscheid van de havenstad. In Amsterdam, Breda, en ook weer Rotterdam, riepen de gemeentebesturen het publiek in de middag op niet meer naar de binnensteden te komen, het was er te druk. Ook in andere steden en dorpen was het druk, maar vooral ook gezellig. De tiende Koningsdag verliep volgens de politie zonder grote incidenten. Lees hieronder ons liveblog over Koningsdag 2023 terug.