Terug naar Rottumerplaat: het verlaten ‘paradijs’ in Nederland

‘Eerst alleen maar een donkere streep tussen het zilverige water en de zilverige lucht. Het lijkt een luchtspiegeling die zal oplossen als we naderen... Even later moeten we de Harder, het schip van het ministerie van Landbouw, verlaten omdat de vaargeul te ondiep wordt en overstappen in een rubberboot met buitenboord motor. Maar ook die kan het eiland niet bereiken vanwege de lage waterstand. Na enige tijd moeten we te voet verder, door een halve meter diep water naar het strand waden, terwijl de slik aan je voetzolen zuigt alsof je op ontstoppers loopt. Een taaie trage tocht met de blik op het paradijs van vroeger’.