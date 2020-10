‘Terroristische stationsteker’ Jawed S. zegt sorry: ‘Ik wil niet meer dat Wilders mij kwaad maakt’

UpdateJawed S., die in 2018 twee toeristen neerstak bij een terroristische aanval op Amsterdam CS, heeft vanmiddag zijn excuses aangeboden aan zijn slachtoffers. ,,Ik heb deze mensen veel pijn gedaan.” Hij stelde ook dat hij zich niet had moeten laten leiden door zijn woede op Geert Wilders.

S., inmiddels 21, werd vorig jaar tot ruim 26 jaar cel veroordeeld voor twee pogingen tot moord met terroristisch motief. Hij stak in de zomer van 2018 twee willekeurige, Amerikaanse toeristen op Amsterdam CS neer. Dat deed de Afghaan uit woede over de toen door Geert Wilders aangekondigde cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. S. woonde als asielzoeker in Duitsland en reisde speciaal voor zijn daad naar Nederland.

,,Waarom hebben jullie dat varken (Wilders, red.) toestemming gegeven de profeet te beledigen? Ik ben naar Nederland gekomen om zijn eer te verdedigen. Als Wilders dit nog een keer doet, doe ik het ook nog een keer. Ik zal het gevecht aangaan, dan dood ik hem of word ik zelf een martelaar”, fulmineerde hij vorig jaar tijdens een eerdere zitting in de zaak.

Vanmiddag, tijdens zijn hoger beroep, slaat hij een heel andere toon aan. Hij sprak de twee slachtoffers, die de zaak via een livestream in Amerika volgen, toe. ,,Ik heb deze mensen veel pijn aangedaan. . Daar heb ik diep over nagedacht. Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat ik heb gedaan. Ik had me moeten beheersen en geen geweld moeten gebruiken. Als ze hier zouden zijn, had ik het ze rechtstreeks tegen hen gezegd.”

Quote Ik ben naar Nederland gekomen om de eer van de profeet te verdedigen Jawed S. Dat wil overigens niet zeggen dat S. niet meer boos is over de cartoonplannen van Wilders. ,,Ik ben nog steeds boos op hem, zie het als een belediging van de profeet, maar ik had geen geweld mogen gebruiken tegen onschuldigen. Ik heb nagedacht en ben tot de conclusie dat ik niet meer wil, wat Wilders wil. Hij zorgt ervoor dat mensen acties ondernemen en daarna zegt hij: kijk, zij doen het! Dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer dat hij mij kwaad maakt.”

Verrast

De rechtszaak begon met veel vertraging. S. weigerde vanochtend, ook tot verbazing van zijn advocaat, in eerste instantie naar de rechtbank te komen. Het gerechtshof besloot daarop een zogenoemd ‘bevel medebrenging’ uit te vaardigen, daarmee wordt een verdachte gedwongen te komen. Daarbij kan de politie worden ingezet. Uiteindelijk werd S. opgehaald in de gevangenis in Rotterdam en kon de zaak om 13.00 uur alsnog van start.

Eenzelfde soort bevel werd begin dit jaar gebruikt in de zaak tegen Gökmen T., de man die een aanslag pleegde in een tram in Utrecht. Hij verzette zich tegen zijn transport naar de rechtbank. Toen hij er eenmaal gedwongen wel aanwezig was, spuwde hij naar zijn eigen advocaat en lachte hij nabestaanden uit.

S. hield zich wel rustig. De Afghaan gaf een korte verklaring over zijn weigering: ,,Mijn excuus voor de vertraging. Ik wilde hier gewoon zijn, maar had problemen met de ‘inrichtingendienst’. Ik zat onterecht in isolatie en de lampen stonden te fel aan. Het eten was ook niet goed.”

S. stelt in hoger beroep te zijn gegaan omdat hij zijn straf te hoog vindt.

Schadevergoeding

Jawed S. werd direct na zijn actie in 2018 neergeschoten door twee agenten. Die stonden al op het punt de Afghaan aan te spreken vanwege zijn vreemde gedrag op het station, maar waren net te laat. De twee Amerikanen raakten zwaargewond, een van hen werd door het lange mes van S. in de rug gestoken waarbij zijn ruggenmerg werd geraakt en moet mogelijk de rest van zijn leven in een rolstoel zitten. Hij kreeg een schadevergoeding van 2,6 miljoen euro toegekend. Dat geld wordt waarschijnlijk door de Nederlandse Staat betaald, voor zover bekend had Jawed S. zelf geen vermogen.

De slachtoffers volgen het proces via een videoverbinding. Er zal een videoboodschap van hen worden afgespeeld. De Amerikaanse FBI is in de rechtszaal in Nederland aanwezig.

