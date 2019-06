Terrorbuizerd zet klauwen in al minstens vijf joggers

Volgens een van de hardlopers gaat het zeer waarschijnlijk om dezelfde buizerd die vorig jaar ook al mensen in dezelfde omgeving aanviel. Toen zou ook aan de gemeente een bord zijn gevraagd, maar daaraan is op dat moment geen gehoor gegeven. Volgens de gemeente is dat destijds niet gedaan, omdat onduidelijk was hoeveel incidenten zich met de buizerd hadden voorgedaan. Nu er meerdere meldingen zijn, heeft de betrokken wethouder toch maar een bord neer laten zetten.

Lees ook PREMIUM Agressief roofvogelpaar valt mensen aan in Zeeuws dorpje Lees meer

Buizerds keren ieder jaar terug naar een vaste broedplaats en hebben de neiging het gebied rondom behoorlijk agressief te verdedigen. Ze maken doorgaans eerst een verkennende duikvlucht vlak boven de indringer van het territorium. Blijft die persoon binnen het gebied, dan volgt aan daadwerkelijke aanval. Dat overkwam eerder deze week een 31-jarige hardloper in Saasveld. Hij raakte licht gewond en moest naar de huisarts voor een tetanusinjectie tegen mogelijke infecties. De man plaatste een kort verhaal over het incident op Facebook, waarna er vrijwel direct reacties van andere slachtoffers kwamen.

Saasveld is zeker niet de enige plaats in Nederland met een terrorbuizerd. Ook in het Gelderse Doetinchem en het Overijsselse Hellendoorn zijn al mensen tot bloedens toe gewond geraakt door een roofvogel die zijn klauwen in de nek van iemand had gezet. Ook daar is inmiddels een waarschuwingsbord neergezet. Het leefgebied van buizerds is meestal een paar hectare groot en bevindt zich over het algemeen rond bossen of op plekken waar veel bomen staan. Weilanden behoren ook tot hun terrein. Het broedseizoen loopt eind juni, begin juli af.