Terreurverdachte van Syrisch bataljon Jabhat al-Nusra aangehouden in Zeeland

De man vocht onder de strijdersnaam Abu Khuder. Het bataljon waarover de verdachte het commando zou hebben gehad is bekend geworden als Ghuraba’a Mohassan (Vreemdelingen van Mohassan). Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte is beslag gelegd op documenten en gegevensdragers als een computer en telefoon.



Tegelijkertijd zijn zes doorzoekingen in Duitsland gedaan in woningen van vermoedelijke strijders van Ghuraba’a Mohassan, in een gecoördineerde actie. Het gaat om doorzoekingen in een zelfstandig Duits onderzoek. Ook is een woning in Ede doorzocht, waar een man woont die in contact stond met verdachte.