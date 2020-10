Terreurverdachte richt voor 34.000 euro schade aan in gevangenis, onder aanmoediging van Mohammed B.

Dat bleek vanochtend tijdens de rechtszaak tegen twee Marokkaanse mannen, die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een van hen, Mouad M., sloeg vorig jaar september door in de gevangenis toen hij geen toestemming kreeg om met zijn advocaat te bellen. Volgens de rechtbank ging hij daarna in de fitnessruimte met stoelen gooien. Ook gooide hij een loopband om en vernielde hij ruiten en een televisie. De totale schade was 34.000 euro volgens de gevangenis.

Terwijl Mouad los ging in de fitnessruimte was ook Mohammed B. daar aanwezig. B, zit een levenslange celstraf uit voor de moord op Theo van Gogh in 2004. Volgens de rechtbank moedigde B. hem aan. Zo bonkte hij onder meer tegen de ramen en riep hij ‘allahu akbar'. B. kwam al eerder in het nieuws toen hij zelf een keuken sloopte uit protest tegen de gang van zaken in de gevangenis.

Nadat M. tot rust was gebracht, moest hij twee weken in een strafcel. ,,Het personeel dat daar werkt, wordt geselecteerd op haat”, zei hij.

Aanslag

In de rechtbank wordt vandaag de zaak tegen de twee Marokkaanse mannen behandeld: ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De twee liepen tegen de lamp, omdat de persoon waarmee verdachte Ahmed B. chatte over ‘het slaan van de Nederlandse veiligheid’ vermoedelijk een undercoveragent van inlichtingendienst AIVD was.

De twee Marokkaanse mannen, die illegaal in Nederland verbleven, werden in juni 2018 opgepakt in de wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid, na een tip van de AIVD. Die meldde dat de twee een aanslag aan het voorbereiden waren waarbij veel slachtoffers moesten vallen. Onduidelijk was nog waar en wanneer precies.

In een chatgesprek spreekt verdachte Ahmed B. (25) over de mogelijkheid om aan wapens en geld te komen, zo werd vandaag duidelijk in de rechtbank van Rotterdam. In die chat stuurde hij ook een foto door van het Rotterdamse politiebureau Veranda, in de buurt van voetbalstadion De Kuip. In het gesprek schrijft B.: ,,Ik heb plannen, met de toestemming van God.” Als de andere persoon in de chat vraagt wat het plan is, stuurt B. de afbeelding van het Rotterdamse politiebureau door en schrijft: ,,Het slaan van de Nederlandse veiligheid.”

De contactpersoon van B., die hij beschouwt als een vertrouwenspersoon, vraagt daarna of B. heeft nagedacht ‘over een film voor de broeders'. ,,Om na het werk de gemeenschap aan te sporen voor de strijd. Je kunt me een video sturen zodat de broeders die kunnen verspreiden.” Het is onder plegers van (jihadistische) terreuraanslagen gebruikelijk een soort videotestament achter te laten.

Afscheidsvideo

,,En u stuurt dan een video van uzelf en uw medeverdachte Mouad door waarin u liederen zingt op de Erasmusbrug", stelde de rechtbank gisteren. Justitie ziet dat filmpje als een afscheidsvideo, volgens een deskundige zingen ze er een strijdlied dat ook door andere terroristen is gezongen. Onzin, stelt B. ,,Het zijn onschuldige liedjes die we vroeger op school in Marokko hebben geleerd. Het heeft niets met terrorisme te maken.”

Niet lang na het versturen van de video tipt de AIVD de politie, waarschijnlijk omdat achter de contactpersoon waarmee B. chatte en die zichzelf Moncif Shuh noemde, geen mede-radicaal schuil ging, maar de inlichtingendienst zelf. De naam Moncif Shuh wordt door de Amerikaanse FBI aan een aantal andere online aliassen gekoppeld, zo bleek in een eerdere zitting. Van die aliassen is vorige week in een andere grote Nederlandse terrorismezaak, die tegen een groep Arnhemmers die een aanslag voorbereidden, door de rechtbank vastgesteld dat ze waarschijnlijk door de AIVD zijn gebruikt. De inlichtingendienst heeft daar zelf niets over willen verklaren.

Explosieven

Justitie ziet de twee mannen als aanhangers van IS. Op de telefoons van de twee verdachten zijn ‘jihadistische preken en video's en handleidingen voor het maken van explosieven’ gevonden. In een chat werd ook gesproken over ‘een zuster die de gordel wel wil dragen'. Daarmee wordt waarschijnlijk een bomgordel bedoeld.

Volgens het OM ‘duidt alles bij elkaar erop dat deze mannen op korte termijn een aanslag wilden plegen’. ,,Die is door goed politiewerk voorkomen.”

Beide mannen hebben in andere Europese landen al een strafblad. B. heeft in Duitsland al 3 jaar vastgezeten. Ze lijken een rondzwervend bestaan te hebben geleid. Ahmed B. wordt ook verdacht van een straatroof in Rotterdam in mei 2018. Zelf zeiden ze tegen de rechtbank in Nederland te zijn om werk te zoeken. ,,Waarom zou ik Nederland aanvallen? Nederland heeft me nooit iets aangedaan. Ik ben in Duitsland geweest, dat land heeft me meer aangedaan, daar heb ik toch ook niets gedaan?”

B. ontkent niet dat hij in de chat over wapens heeft gesproken. ,,Maar ik kan toch niet alleen veroordeeld worden voor stoer praten?” Hij is ook geen aanhanger van IS, stelt hij. ,,Ik heb pas over IS geleerd toen ik op de terreurafdeling van de gevangenis in Vught zat.”

In een eerdere zitting stelde de vorige advocaat van Mouad M. over zijn cliënt: ,,U kunt uit het dossier misschien concluderen dat het een enorme klootzak is, maar ik zie niets dat wijst op een terroristisch misdrijf.”

Het Openbaar Ministerie komt later vandaag met de strafeisen tegen de twee mannen.

