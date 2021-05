Terreurverdachte: ‘Naar Irak gegaan om bommen maken te leren, achteraf niet handig’

De twee Zoetermeerse mannen die ervan worden verdacht in 2019 terreuraanslagen in Nederland te hebben voorbereid, deden vandaag in de rechtbank Rotterdam hun best de rechter ervan te overtuigen dat justitie het allemaal verkeerd ziet: ,,Ik spreek niet eens Arabisch.” Toch reisde een van de twee naar Irak om bommen maken te leren.

Het goed verwoorde verhaal van de nu 22-jarige Sahand I., compleet met onschuldig gezicht, klonkt niet eens ongeloofwaardig: hoe hij - zoon van uit Irak gevluchte ouders - als tiener geïnteresseerd raakte in de Islam. Zijn ouders waren niet eens zo streng in leer. Hoe hij vervolgens via Telegram ‘eerst één, toen twee, drie, tien, honderd kanalen volgde’ en van alles voorbijkwam, ook jihadistisch gedachtegoed.

Rekruteren

Van daaruit wilde hij ‘uit verveling en misschien om wat spanning te zoeken’ weten hoe je explosieven maakt, al ‘had hij nooit de intentie die echt te gaan maken’. Zegt hij. Van daaruit kwam hij in contact met mensen die hem dat wel wilden leren, maar waar wel een verdacht terroristisch luchtje aan zat. Sahand vertelt het allemaal of hij er is ‘ingerold’ en achteraf snapt hij dat het niet handig was. Maar zijn verhaal klinkt tegelijkertijd ook beangstigend: hij wilde weten hoe explosieven werken, ging zelfs naar Irak om dat te leren en kwam in contact met mensen die hem leken te rekruteren.

Totdat ze hem terugstuurden omdat ‘één cursist te weinig was'. In Nederland leek hij gestuurd te worden door de mensen die hij had leren kennen. Hij moest informeren naar ‘vesten’ (waarmee bomvesten werden bedoeld) maar Sahand zocht daar niet te veel achter. ,,Ik wilde er niks mee. Maar zij wilden meer, zij wilden dingen weten. Ik ben er niet goed in om te zeggen dat ik wilde stoppen.”

Naast Sahand zat Shahram K. (36 nu) in de rechtbank, een van Sahands ‘weinige’ vrienden op Telegram. De religieuze bijeenkomsten die bij hem thuis in Zoetermeer zouden zijn georganiseerd om onder meer de speeches van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi te interpreteren, deed hij af als ‘totale onzin’. ,,Ik spreek die taal niet eens”, zei de geboren Iraniër. ,,Het is alsof je me vraagt: hier heb je een stuk Chinees, interpreteer dat eens even. Kan ik ook niet.”

IS-video

Sahand en Shahram worden ervan verdacht een terreuraanslag in Nederland te hebben willen voorbereiden ‘met bomvesten en autobommen’. Wat hun doelwit was, waar Nederland aan is ontsnapt, is niet duidelijk. De politie kwam de Zoetermeerders op het spoor via inlichtingendienst AIVD. De dienst meldde destijds dat de mannen op zoek waren naar iemand die hen kon trainen in het gebruik van explosieven. De politie startte daarop een infiltratie-actie. Ook werden beide mannen afgeluisterd, waarbij wapengeluiden te horen zouden zijn net als de beruchte IS-video ‘You must fight them, oh mujahid’, waarin uitleg wordt gegeven over hoe je thuis explosieven en ontstekers kan maken.

Bij huiszoekingen worden overigens niet meer wapens gevonden dan een dolk en een bijl. De aanhouding van de mannen in 2019 was destijds groot nieuws. Volgens de advocaten van de mannen maakt justitie er ‘een Hollywood-vertelling’ van.

Als alles goed verloopt, kan het Openbaar Ministerie donderdag met de strafeis komen. De zaak kan ook nog worden aangehouden omdat de verdediging alsnog geluidsopnames wil horen en getuigen wil horen.

Volledig scherm Aan de Kalverwijde in Zoetermeer werd de toen 20-jarige Sahand I. aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. © ANP