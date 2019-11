Terreurdreiging in Nederland, Black Friday en vraagtekens bij 130 km/u in De Ochtend Show to go

Daarnaast is Bert Heusinkveld te gast. Hij is meteoroloog aan de Wageningen Universiteit. Een groep wetenschappers is van mening dat het rijden van 130 kilometer per uur in de nacht juist extra slecht is voor het milieu. Heusinkveld licht deze stelling toe en gaat hiermee in op het 100 kilometer per uur-beleid van de Nederlandse regering.



Ook wordt er in De Ochtend Show to go uitgebreid stilgestaan bij voetbal. We blikken terug op de wedstrijd tussen Lille en Ajax met David Endt, oud-teammanager van de Amsterdammers. Ook blikken we vooruit op het duel van Feyenoord en Rangers. Dat doen we met Rob Jacobs, oud-trainer van de Rotterdammers.



Tot slot kijkt verslaggever Niels Klaassen vooruit naar een nieuwe zitting in de zaak rond Nicky Verstappen. Verslaggever Davine Lambert staat live in een PostNL-sorteercentrum om de Black Friday-drukte te peilen en we bellen met verslaggever Pim Dikkers over de zaak rond baby Luna.



