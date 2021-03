Terrassenprotest grotendeels ludiek: ‘Maar we sluiten niet uit dat er echt terrassen opengaan’

Coronavirus LIVE | Aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen stijgt weer, geen besmettin­gen tijdens theater­voor­stel­ling

14:20 Voor de tweede dag op rij stijgt het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Zij behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 63 meer dan op zondag en 102 meer dan op zaterdag. De heropening van kapperszaken in Duitsland heeft een ware stormloop op gang gebracht. Toch waarschuwt de politiek om nog niet in een ‘openingsroes’ te raken. Grote versoepelingen laten nog op zich wachten. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.