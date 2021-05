Terrasje of strand? Het weer wordt er na vandaag (helaas) niet beter op

Laten we met positief nieuws beginnen: van het koude weer zijn we af, zo beaamt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Hij benadrukt dat we geen middagtemperaturen van 10 graden of lager meer hoeven te verwachten. ,,Dat zijn we wel kwijt. Je zal nu ook zien dat planten en bloemen harder gaan uitlopen.”

Wisselvallig is gebruikelijk voor mei

Maar wat moeten we dan denken van dit wisselvallige weer in mei? Van Bernebeek: ,,Veel mensen vinden dit niet echt een mooie lenteperiode. Mei en de meivakantie associëren we toch met mooi warm weer. Maar eigenlijk is dit best normaal voor deze tijd van het jaar. Vroeger waren april en mei ook niet de zonnigste maanden. We zijn eigenlijk de afgelopen jaren verwend.”

Daarom verwacht Van Bernebeek dat we pas tegen juni echt lekker weer voorgeschoteld krijgen. ,,Of misschien in de laatste daagjes van deze maand. Maar ik zie het niet snel gebeuren.” Want ook voor volgende week ziet het er wisselvallig uit.

Morgen is typerend: Er hangen de nodige wolkenvelden boven Nederland. Met 18 graden is het in het binnenland aardig te doen, al zijn er hier en daar wel buien. Het KNMI waarschuwt zelfs lokaal voor onweersbuien.

Voor morgen lieten de Nederlandse Spoorwegen al weten minder treinen naar Zandvoort te laten rijden. ,,Het wordt niet bepaald strandweer”, reageert Wouter van Bernebeek. ,,Aan de kust is het 14 à 15 graden. Met een matig windje gaat dat toch koud aanvoelen, lijkt me.”

Natuur blij

Ook in het weekend zal het er aan de kust niet beter op worden. Zaterdag gaat het mogelijk zelfs langere tijd regenen. Wie het weekend dus met een drankje op het terras moet inluiden, kan het best een plek onder de parasol opzoeken.

,,Het huidige weer is vooral een uitkomst voor de natuur”, concludeert de weerman. ,,Planten en bloemen hebben er veel aan dat het zo nu en dan regent. Wist je dat er op sommige plekken in het bos zelfs nog kale bomen zijn? Die hebben juist de zon én een druppeltje regen nodig nu.”

