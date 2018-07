Terras wéér duurder. Waar is rondje het goedkoopst?

We kunnen deze zomer lekker vaak het terras op, maar de prijzen zijn wel weer verder gestegen. Landelijk steeg de prijs gemiddeld met 2,5%. Dat blijkt uit de jaarlijkse terrassentest van horeca-adviseur Van Spronsen. In Amsterdam ben je het duurst uit, in Zwolle is een rondje het voordeligst.

De gemiddelde prijs prijs voor een rondje drank in onze hoofdstad is zo'n 25,50 euro. Dat is maar liefst 3,5% hoger dan vorig jaar. Na Amsterdam is Den Haag de stad waar je het meest kwijt bent op een terras, gevolgd door ’s-Hertogenbosch en Haarlem. Rotterdam steeg drie plekken en completeert de top vijf.

De grootste stijgers zijn overigens Leiden en Utrecht, beide steden stegen vijf plekken. In Utrecht stegen de prijzen voor frisdrank en bier met maar liefst 4,7%. In Leiden ben je 4,2% duurder uit dan vorig jaar.

Goedkoopste steden

Net als vorig jaar is Zwolle de goedkoopste stad om een drankje op een zonnig terras te pakken. Het verschil tussen de Hanzestad en Amsterdam bedraagt liefst € 3,75. Met name liefhebbers van een glas rosé kunnen het best naar Zwolle, waar de gemiddelde prijs € 3,50 bedraagt.



Het traditionele fluitje is het goedkoopst in Almere (€ 2,40) en in Enschede kan er voor € 2,18 relatief goedkoop koffie gedronken worden. In Maastricht zijn de frisdranken het meest betaalbaar, voor een glaasje cola ben je daar € 2,33 kwijt.

Groningen

Net als voorgaande jaren is de ‘terraskoopkracht’ het laagst in Groningen. Dit wordt bepaald door het gemiddeld besteedbaar inkomen van de inwoners af te zetten tegen de terrasprijzen. Inwoners in Groningen hebben een ‘terraskoopkracht’ van gemiddeld 18,7 rondjes per week. Breda heeft de hoogste ‘terraskoopkracht’, daar kan men gemiddeld 23,5 rondjes per week bestellen. De gemiddelde ‘terraskoopkracht’ over alle gemeten steden ligt op 21 rondjes per week.

Trend: alcoholvrij bier