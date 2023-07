Terras Peter Gillis alsnog open zonder vergunning, burgemeester Arnhem stuurt handhaving

Het terras van Vakantiepark Arnhem, eigendom van campingmiljonair en realityster Peter Gillis, was zaterdag gewoon open, melden raadsleden van de SP. En dat terwijl donderdag per direct de horecavergunning is ingetrokken door de gemeente Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft meteen handhavers gestuurd.

,,Wat gaat u hieraan doen burgemeester?”, vraagt SP raadslid Gerrie Elfrink in een video op Twitter terwijl hij een biertje omhoog houdt en mederaadslid Sarah Dobbe aan de koffie zit op het terras van Peter Gillis in Vakantiepark Arnhem.

‘Dit is illegaal’

Burgemeester Ahmed Marcouch zegt zaterdagavond naar aanleiding van Elfrinks bericht direct handhaving te hebben geïnformeerd: ,,Dit is illegaal. Handhaving gaat er nu naartoe. Als zij ook constateren dat Gillis in overtreding is dan krijgt hij een dwangsom aangezegd van 10.000 euro.”

Mocht Gillis zich daardoor niet laten afschrikken, dan volgt bij een volgende controle nóg een dwangsom van 10.000 euro, meldt Marcouch. ,,Uiteindelijk kan ik dan overgaan tot sluiting en dat zal ik zo nodig ook doen.”

Ingetrokken horecavergunning

Vorige week donderdag trok burgemeester Ahmed Marcouch per direct de horecavergunning van Vakantiepark Arnhem in, omdat het park zou worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Onder meer belastingfraude.

,,Wij hadden al het idee dat Gillis de regels aan zijn laars zou lappen - want dat doet hij steeds - en zijn dus even proef op de som gaan nemen", zegt SP-raadslid Gerrie Elfrink. ,,Het verbaast ons dus niet dat we gewoon een kopje koffie en een pilsje konden bestellen.”

‘Vakantiepark kan beter helemaal stoppen’

Vakantiepark Arnhem is de SP al langer een doorn in het oog. De partij pleitte vorig jaar al voor intrekking van de vergunningen. ,,Ook zouden wij willen dat de erfpachtconstructie die de gemeente Arnhem met hem heeft, wordt opgezegd. En verder: het vakantiepark kan beter helemaal stoppen: laten we er een woonwijk van maken.”

Vrijdag liet een medewerkster van het vakantiepark weten verrast te zijn door het intrekken van de vergunning, op een ‘niet slechter denkbaar moment’, zo in het hoogseizoen.

