Terminale Ineke (69) moet weg uit hospice: ‘Ze vinden het te lang duren’

Politie zocht verdachte mannen, maar hield Doriens tienerzoon (13) staande: ‘Dit is etnisch profileren’

Op zoek naar gewapende winkelovervallers stuitten agenten in Rotterdam op een 13-jarige jongen en zijn twee vrienden. Met de hand op het dienstwapen fouilleerden zij de geschrokken tieners. Ze kwamen vanwege hun huidskleur in het vizier. En dat is fout, oordeelt een klachtencommissie van de politie nu. Maar daarmee is de kous nog niet af. Voor de politie niet, maar ook niet voor Dorien Visser - de moeder van de 13-jarige. ,,Er is tot nu toe niet eens sorry gezegd.’’

30 oktober