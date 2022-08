Tenten buiten aanmeldcentrum Ter Apel per direct verboden

UpdateAsielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten op een opvangplek mogen niet in tenten verblijven. Alle tenten en andere kampeermiddelen zijn per direct verboden. Dat staat in een noodverordening van de Groningse burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Groningen.

De veiligheidsregio maakt alleen een uitzondering voor de grote beige-bruine luifels die in juli 2022 waren geplaatst door of namens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van asielzoekers niet aan. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning. Door het gebrek aan opvangplekken wachten honderden mensen buiten. In de nacht van dinsdag op woensdag brachten ongeveer zevenhonderd mensen zo de nacht door. De problemen leiden volgens de veiligheidsregio tot ‘vele onderlinge irritaties en spanningen tussen de asielzoekers’.

Quote Het terrein buiten de hekken krijgt het karakter van een tentenkamp Noodverordening Betrokken burgers gaven tenten aan de vluchtelingen. Daardoor krijgt ‘het terrein buiten de hekken het karakter van een tentenkamp’, aldus de noodverordening. In het verbod staat dat de tenten ‘het zicht van de camera’s beperken’ en kunnen leiden ‘tot onoverzichtelijke en onveilige situaties’. Bovendien zouden ‘tentharingen als wapen zijn ingezet bij vechtpartijen’. Ook zouden de tenten gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid, omdat ‘meerdere personen in relatief kleine tenten verblijven’.

Vorige week maandag werden tweehonderd tenten uitgedeeld bij het opvangcentrum, maar deze moesten een dag later weer worden ingeleverd bij de gemeente omdat ze voor sociale onveiligheid zouden zorgen. Initiatiefnemer Willem Straat zou de tenten terugkrijgen, maar kreeg dinsdag te horen dat het OM er beslag op had gelegd. ,,En nu ligt er ineens een noodverordening. Dat is jammer want dit gaat over de rug van de mensen die buiten in een veld moeten slapen.”

Inzamelingsactie

De ondernemer was eerder van plan een nieuw bestelde lading tenten uit te delen bij Ter Apel, maar ziet daar nu vanaf. Hij houdt geld dat is opgehaald via een inzamelingsactie nog wel achter de hand voor als er later eventueel wel weer tenten mogen staan. ,,En anders wil ik het geld schenken aan een organisatie die goed doet bij Ter Apel.”

De drukte bij het aanmeldcentrum leidde eerder tot onrust en vechtpartijen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wees het voorterrein van het aanmeldcentrum daarom vrijdag aan als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld preventief gefouilleerd kan worden.

Maandagnacht sliepen ook al zo'n vierhonderd mensen buiten. De mensen lagen onder meer onder de luifels die ter beschutting zijn geplaatst. Zondagnacht waren er ook ongeveer 400 buitenslapers. Zaterdag ging het om zo'n 300 en vrijdagnacht om ongeveer 250 mensen.

Ultimatum

De Groningse burgemeester Koen Schuiling wil een tijdelijke opvang voor asielzoekers in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem blijven er vaak mensen hangen omdat ze denken dat ze dan in ieder geval worden geholpen. ,,Maar dat kan niet altijd omdat er grote achterstanden zijn of omdat andere groepen zich op zo’n dag melden, bijvoorbeeld kinderen of alleenstaanden, en die gaan dan voor’’, zei hij dinsdag bij het programma Sven op 1. Schuiling wil dat die ‘opvangrotonde’ uiterlijk vrijdag geregeld is. Het gedwongen weghalen van de asielzoekers voor de poort is voor hem inmiddels ook een optie geworden.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) is ‘volop bezig’ met een tijdelijke extra opvanglocatie in de buurt van Ter Apel. Daar zouden asielzoekers voor korte tijd opgevangen kunnen worden als ze niet meteen terecht kunnen bij het aanmeldcentrum. Deze locatie moet niet in Ter Apel zelf komen, want het dorp is al overbelast, maar in een gemeente die niet te ver weg ligt.

De bedoeling is dat mensen die zich willen aanmelden voor een asielprocedure eerst even naar de nieuwe locatie gaan als het aanmeldcentrum te vol is. Ze kunnen daar slapen en worden daarna overgebracht naar Ter Apel. De bewindsman weet niet zeker of het lukt. ,,Ik hoop het, maar voor verwachten heb ik iets meer nodig.”

De VVD’er roept al maanden ‘dat het zo niet langer gaat in Ter Apel’, maar Van der Burg slaagt er niet in voldoende nieuwe opvangplekken te vinden. Gisteravond was hij, op verzoek, bij een vergadering van de gemeenteraad in Tubbergen. Die gemeente werd vorige week overvallen door de beslissing van de Rijksoverheid om in de kern Albergen een hotel op te kopen. Het COA wil daar driehonderd asielzoekers huisvesten. Dat leidde tot heftige protesten in het dorp.

Onvrede

Het Rode Kruis opende het humanitaire servicepunt nabij het aanmeldcentrum vanmorgen niet. Het is momenteel zo druk dat de hulporganisatie eerst meer medewerkers wil laten komen. Eerder sloot ze het servicepunt al vanwege de veiligheid van medewerkers, nadat er vechtpartijen waren uitgebroken.

Een deel van het personeel bij het aanmeldcentrum legde gisteren het werk neer, meldde Dagblad van het Noorden. COA-woordvoerder Jacqueline Engbers bevestigt de omvangrijke onvrede tegenover de krant. ,,Er is gesproken over hoe het verder moet. Dat kun je een werkonderbreking noemen.’’

Met name het aan de poort moeten weigeren van mensen raakt veel medewerkers, stelt Engbers. ,,We zijn er om mensen op te vangen, niet om ze op de stoep te laten staan. Op een zeker moment denk je: ben ik nou hier voor bij het COA gaan werken?’’

Volgens Engbers moet personeel omwille van de veiligheid soms een andere ingang nemen of met de auto het terrein over in plaats van lopend. ,,Dat zorgt voor heel veel onrust.’’

Asielzoekers slapen buiten, onder provisorische afdakjes en met rollen wc-papier als kussen: