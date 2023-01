TenneT waarschuwt voor stroomtekort vanaf 2030 door afhankelijkheid van wind en zon

Volgens TenneT is er vooralsnog voldoende productiecapaciteit om Nederland van elektriciteit te voorzien, in ieder geval tot 2025. Maar de vraag naar elektriciteit zal daarna verder toenemen, verwacht de netbeheerder. En die vraag gaat samen met een afnemende opwekking van elektriciteit uit Europese kolen-, gas- en kerncentrales.

Klimaatdoelen

Operationeel directeur van TenneT Maarten Abbenhuis vindt het goed dat de leveringszekerheid nu in de aandacht staat, van zowel de politiek als de samenleving. Juist omdat de beschikbaarheid van energie niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis. ,,Het streven om de klimaatdoelen te halen, waarbij we niet of veel minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen is alleen reëel met sterke Europese samenwerking. Hieruit komen nieuwe uitdagingen naar voren die de komende jaren steeds meer aandacht vragen”, aldus Abbenhuis.