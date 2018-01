Teleurstelling voor Velddriels stel met pasgeboren baby: huis gaat toch niet door

Even leek het dat Sylwester, Patrycja en de kleine Timoteusz terecht konden in een appartement in het centrum van Kerkdriel. Maar nu blijkt dat de eigenaar zijn aanbod heeft teruggetrokken. Gosia van der Kammen, en de andere vrijwilligers die de hele week al proberen om het dakloze stel aan woonruimte te helpen, zijn enorm teleurgesteld.

Lees ook Weg roze wolk: Pools stel met pasgeboren baby dakloos na brand Lees meer

Wanhoop

Het Poolse stel, dat al jaren in Nederland woont en werkt en op 6 januari een baby kreeg, huurde particulier van een man uit Velddriel. In het complex, waar nog zeven arbeidsmigranten verbleven, brak in de nacht van zaterdag op zondag brand uit. Het jonge gezinnetje werd eerst opgevangen door de overburen en kon toen tijdelijk terecht in een bed & breakfast. Omdat zicht op vervangende woonruimte ontbrak, sloeg daar al snel de wanhoop toe.