Teleurstelling over verdwijnen stempel excellente school: ‘Oliebollentest? Wat een flauwekul!’

De laatste uitreiking van het predicaat ‘excellent’ zal in juni plaatsvinden. Daarna is het klaar, want volgens de minister kan ‘een stimulerende rol die zich alleen beperkt tot een kleine groep scholen’ verschillen tussen scholen vergroten. Ook bestaat het risico dat er ‘ongewenste concurrentie’ komt en kan het predicaat kansengelijkheid tegenwerken, schrijft hij.

Teleurstelling

De minister zorgde donderdagmiddag met zijn besluit voor teleurstelling. ,,We weten al eventjes dat de minister vindt dat het predicaat niet langer van het ministerie moet komen”, vertelt bestuursvoorzitter Marc Mittelmeijer van CVO in Rotterdam, een organisatie met acht excellente scholen. ,,Maar het was zo’n stimulans! Nu het besluit echt is gevallen, moeten we nadenken hoe we onze teams toch kunnen waarderen voor de goede prestaties die ze afleveren.”

Mittelmeijer ziet binnen zijn organisatie dat de aanvraag van het predicaat juist enorme energie geeft aan het personeel om er een tandje extra bij te zetten voor goed onderwijs voor de leerlingen. ,,Wij stimuleren dat ook als bestuur.” Hij herkent het argument van ongewenste concurrentie helemaal niet: ,,Goede prestaties kunnen andere scholen juist stimuleren. Die willen dat dan ook.”

Het predicaat verdwijnt na een aangenomen Kamerwens begin dit jaar van D66. Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) pleitte ook voor afschaffing. Kamerlid Paul van Meenen zei destijds dat ‘het onderwijs al te veel een wedstrijd tussen leerlingen en tussen scholen is’ en noemde het stempel een ‘oliebollentest'.

Quote Dan heb je echt niet door welk effect het predicaat heeft op scholen en hoe het in elkaar zit. Daarnaast, je hebt hele goede oliebollen! Marc Mittelmeijer van CVO in Rotterdam

Jammer

Directeur Arie Boom van vmbo-school Portus Juliana, dat vijf keer de eer kreeg excellente school te zijn, vindt het besluit van minister Wiersma ‘jammer’. ,,Het is geen oliebollentest, maar een zeer goede manier voor scholen om te laten zien wat ze doen. En zich te profileren, in ons geval als thuiswerkvrije school.”

Bestuurder Mittelmeijer (CVO) noemt de term ‘oliebollentest’ zelfs flauwekul. ,,Dan heb je echt niet door welk effect het predicaat heeft op scholen en hoe het in elkaar zit. Daarnaast, je hebt hele goede oliebollen!"

De sector start nu zelf met plannen om excellente scholen toch te kunnen blijven belonen. ,,Bijvoorbeeld doordat de besturen onderling met visitaties gaan werken om zo uitblinkers eruit te kunnen pikken. Dan kunnen de medewerkers nog steeds alles uit de kast halen om goed onderwijs te geven. Daar zijn we voor.”

Het LAKS laat in een schriftelijke reactie weten: ,,Wij zijn blij dat de minister af wil van dit predicaat, we moeten er vanuit kunnen gaan dat iedere school excellent en goed onderwijs levert. Daar moet je niet nog een apart predicaat voor hoeven dragen. Wij zijn als LAKS dan ook blij dat de minister deze mening met ons deelt.”

