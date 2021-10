Teleurstelling om vonnis gratis anticonceptie: ‘Nog steeds geen vrije keuze voor vrouwen’

updateAnticonceptie is in Nederland goed toegankelijk en betaalbaar. Dat vrouwen ervoor moeten betalen is geen discriminatie. Dat oordeel velde de rechtbank van Den Haag vandaag. Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak, die namens 7300 burgers de zaak aanspanden, zijn teleurgesteld. Ze vinden dat de overheid moet zorgen voor gratis anticonceptie.

Een van hun argumenten was dat het discriminerend is dat vrouwen opdraaien voor de kosten. De rechtbank wees de eis af en ging mee in het verweer van de overheid dat het een politieke kwestie is. Anticonceptiemiddelen zoals spiraaltjes en de pil zijn in Nederland in ruime mate aanwezig en zijn niet buitensporig duur, zo oordeelde de rechtbank.

Bureau Clara Wichmann spreekt van een ‘teleurstellend vonnis’. De organisatie voor vrouwenrechten vindt dat anticonceptie geen politieke speelbal mag zijn. Of de uitspraak aanleiding is voor een hoger beroep, is nog onzeker.

,,Anticonceptie is een fundamenteel reproductief recht‘’, zegt woordvoerster Femke Zeven. ,,Het was de hoogste tijd voor een structurele oplossing, maar deze heeft de rechtbank vandaag helaas niet durven bieden. Hierdoor blijft het zo dat vrouwen en mensen met een baarmoeder nog steeds niet vrij kunnen kiezen voor anticonceptie, laat staan voor de vorm die het beste bij ze past.’'

Draagvlak

Eline Peters van DeGoedeZaak wijst erop dat het draagvlak in de samenleving voor gratis anticonceptie groot is. ,,Ruim twee jaar geleden begonnen we met een petitie met ruim 55.000 medestanders en er zijn al eerdere moties in de Kamer met een meerderheid aangenomen. Het is tijd dat het nu voor eens en voor altijd geregeld wordt.”

Volledig scherm Demonstranten bij de rechtbank © ANP

GroenLinks, PvdA en SP willen dat de pil en andere anticonceptiemiddelen die via de huisarts verkrijgbaar zijn, gratis worden. De drie linkse partijen hebben daartoe een voorstel voor een wetswijziging ingediend bij de Tweede Kamer. Als die wordt aangenomen, zou de regeling al begin volgend jaar ingaan. Condooms vallen niet onder het voorstel.

In februari nam de Tweede Kamer al een motie van de PvdA aan die ertoe moest leiden dat deze anticonceptiemiddelen weer in het basispakket van de zorgverzekering zouden terugkomen. Die waren daar in 2011 uit gehaald, omdat er geen medische noodzaak voor is. Alleen vrouwen onder de 18 jaar krijgen de pil nog helemaal vergoed. Omdat het kabinet demissionair is, wilde de staatssecretaris van Volksgezondheid nog geen besluit nemen over de motie.

Sneller

De drie linkse partijen willen daar niet meer op wachten, melden ze woensdag. Ze stellen nu een andere regeling voor die sneller kan worden uitgevoerd. Ze willen dat vrouwen de middelen gratis bij de huisarts krijgen. Die kan de kosten declareren bij de zorgverzekeraar, die op zijn beurt het geld terugkrijgt van het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens de indieners zal het in totaal om ongeveer 60 miljoen euro gaan. Hun uitgangspunt is dat de kosten voor anticonceptie niet alleen bij vrouwen wordt gelegd maar eerlijk worden verdeeld.

Basispakket

Anticonceptie zat jarenlang in het basispakket van zorgverzekeringen, maar werd daar in 2011 uit gehaald omdat er geen medische noodzaak voor zou bestaan. Meisjes onder de 18 jaar krijgen de pil wel vergoed uit de basisverzekering. Een meerderheid van de Tweede Kamer zou anticonceptie graag weer in het basispakket terug willen. Het demissionaire kabinet vindt zo’n inhoudelijke wijziging echter een zaak voor het volgende kabinet.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Eens/oneens met de uitspraak van de rechter?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken