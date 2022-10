Telefoon Sanne waarschijnlijk gevonden in water bij knooppunt bij Den Bosch

De politie heeft vrijdag een telefoon in het water gevonden bij het knooppunt waar Sanne (26) en Hebe (10) om het leven kwamen. De telefoon is ‘zeer waarschijnlijk’ van Sanne, aldus de politie.

Er is vrijdag een zoektocht gaande bij de verbindingsboog in knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch. Dat is de plek waar de auto van Sanne in de sloot is gevonden. Ze was als begeleider van de meervoudig beperkte Hebe onderweg naar het ouderlijk huis van het meisje in Vught.

Uitgelopen

In een sloot verrichtte duikers onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De telefoon is gevonden in het water. Net als een dag eerder is een van de rijstroken ter plaatse afgesloten voor verkeer, zodat er veilig gewerkt kan worden.

Hoelang het onderzoek duurt is nog onduidelijk, laat een politiewoordvoerder weten. De verwachting was dat het tot het middaguur zou zijn, maar volgens de woordvoerder is dat is al uitgelopen.

Ongeluksplek

Donderdag bevestigde de politie dat de vermiste Sanne en Hebe om het leven zijn gekomen, vermoedelijk als gevolg van een ongeval. Sanne vertrok afgelopen maandag uit Raamsdonksveer samen met het gehandicapte meisje Hebe in een zwarte Kia Picanto. Ze had Hebe opgehaald bij een dagcentrum en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woonde. Daar kwamen ze echter nooit aan.

Er werd dagenlang met man en macht gezocht naar het tweetal. Zoekteams hebben verschillende locaties afgespeurd. Het knooppunt waar Sanne en Hebe gevonden zijn, staat bekend om ongeluksplek. Het gaat om een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland en er is geen vangrail op de plek van het ongeval.