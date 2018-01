Telefoon dakdekkers roodgloeiend, maar ze gaan het dak niet op

De telefoons staan roodgloeiend bij bedrijven die dakreparaties verrichten. ,,Zodra ik ophang, gaat ie weer. Ik heb al meer meldingen in een ochtend dan normaal in een hele maand'', zegt Rudy Evers, eigenaar van Dakdekker.nl.



Het gros van de meldingen betreft afgewaaide of scheef liggende dakpannen. Maar er zitten ook grotere problemen bij: een dak dat van de dakkapel is gewaaid, een dak dat aan de dakgoot bungelt en een compleet weggewaaid dak.



De bedrijven noemen de situatie 'extreem'. Een storm maken ze wel vaker mee, een reeks meldingen voor weggewaaide pannen ook. Maar zoveel problemen, met compleet verdwenen daken is andere koek. Evers: ,,Het is echt gekkenhuis.''



Op dit moment gaat bijna geen dakdekker het dak op. Levensgevaarlijk, zo oordelen ze. ,,Af en toe moeten we, omdat de veiligheid in een omgeving in het geding is,'' zegt Jacqueline Buddingh van Buddingh bv. ,,Maar we doen het alleen als er een noodsituatie is en het kan.''