Tekort aan wc-papier dreigt nu écht

We raakten er niet over uitgepraat tijdens de eerste coronagolf. Zijn we nou serieus massaal wc-papier aan het hamsteren, terwijl er helemaal geen tekort is? Aan duiding geen gebrek: het zou een gevoel van controle over het virus geven, we leggen sowieso graag voorraden aan, de mens is net een hamster. En: als de meerderheid het doet, doen wij graag mee. Beelden van lege schappen – wat schaarste zou impliceren – hielpen ook niet mee.