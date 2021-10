Tekort aan ijsmeesters dreigt: schaatsfanaat Pauline zoekt nieuw bloed

Nederlandse natuurijsverenigingen hebben dringend behoefte aan honderden nieuwe vrijwilligers die zich laten opleiden tot ijsmeester. ,,Anders lopen we straks het risico dat het vriest, maar dat er niemand meer is om een natuurijsbaan te openen.”

De 450 natuurijsverenigingen in Nederland kampen met een verouderend vrijwilligersbestand. Daarom start schaatsbond KNSB vandaag een campagne om nieuwe, jongere vrijwilligers aan te trekken. De clubs hebben vooral behoefte aan nieuwe ijsmeesters: mensen die weten hoe je van een weiland of skeelerbaan snel en goed een ijsbaan kunt maken en die kunnen inschatten wanneer er veilig een toertocht over de lokale plassen gereden kan worden.

,,Er is nog geen sprake van een acuut tekort, wel is dringend vers bloed nodig. We willen inspelen op de vergrijzing en ervoor zorgen dat kennis niet verloren gaat, maar juist bijtijds wordt overgedragen op een nieuwe generatie", stelt een woordvoerder van de schaatsbond. ,,Van de schaarser wordende periodes van aanhoudende vorst willen we optimaal gebruikmaken. Het zou doodzonde zijn als we een natuurijsbaan niet kunnen openen, omdat er geen ijsmeester is.”

Zes ijsdagen per jaar

Afgelopen winter kon er op veel plassen en meren worden geschaatst, ook openden veel schaatsclubs eindelijk weer eens hun eigen natuurijsbaan. Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen becijferden vorige week dat door de opwarming van het klimaat de mogelijkheden om te kunnen schaatsen op natuurijs in Nederland mogelijk nog schaarser zullen worden. ,,In Nederland hebben we een gemiddelde van zes ijsdagen per jaar, de meeste pessimistische toekomstscenario's zouden betekenen dat de winters in de toekomst vrijwel ijsvrij zullen zijn", meldde de universiteit in een persbericht.

Om te kunnen profiteren van de winters waarin er wel voldoende vorst is, wil de KNSB voldoende ijsmeesters achter de hand hebben. De bond biedt in december cursussen aan door heel Nederland. Daarin krijgen de ijsmeesters-in-spé les over verschillende soorten ijs en de nieuwste manieren om (snel) een veilige natuurijsbaan gereed te hebben. ,,Je zorgt voor het keuren en klaarmaken van de ijsbaan. Je zet het sein op groen als het veilig is. Je bepaalt hoeveel mensen het ijs op kunnen, zet wakken af en zet routes van toertochten uit", meldt de schaatsbond in de wervingscampagne. De eerste honderd cursisten kunnen de cursus gratis volgen.

Lees onder de foto het verhaal van ijsmeester Pauline van der Zant. Afgelopen winter schreef ze de euforische woorden ‘We zijn open!’ op de site van haar ijsclub. ,,Dat is zo mooi om te kunnen zeggen.”

