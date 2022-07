Teken zitten ook overal in de tuin: ‘Zelfs in kort gemaaid gras zijn ze gevonden’

Hittegolf dreigt tijdens Nijmeegse Vierdaagse: ‘In het meest extreme geval moeten we er een dag uit gooien’

NIJMEGEN - De Nijmeegse Vierdaagse heeft voor de mogelijke hittegolf over twee weken de plannen klaarliggen om te zorgen dat wandelaars niet oververhit raken en bij bosjes afgevoerd moeten worden naar het ziekenhuis. In het uiterste geval wordt er een dag (of langer) helemaal niet gelopen.

7 juli