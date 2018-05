Tegenstanders Wilders krijgen advocatenkosten vergoed

De tegenstanders van Wilders in het proces over de uitspraak ‘minder, minder, minder Marokkanen’ krijgen tóch hun advocatenkosten vergoed. Dat heeft de Raad van State gisteren besloten. Het terugkrijgen van die kosten is de afgelopen jaren een heel gedoe geweest; de Raad voor de Rechtsbijstand wees het verzoek lange tijd af.

De Raad voor de Rechtsbijstand vond de veelbesproken rechtszaak tegen de PVV-leider eenvoudig genoeg om het zonder advocaten af te kunnen. De Raad van State is het daar niet mee eens: alleen al het feit dat het OM –dat Wilders vervolgde- de Nederlands-Marokkaanse tegenstanders adviseerde een advocaat in de arm te nemen, had genoeg reden moeten zijn om de kosten te vergoeden.

Göran Sluiter, advocaat van een aantal tegenstanders, is ‘heel blij’ dat er eindelijk duidelijkheid over het geld is. Maar hij baalt dat het zo lang heeft geduurd. ,,De rigide opstelling van de Raad voor de Rechtsbijstand heeft mijn cliënten uiteindelijk wel ontmoedigd.'' Van de acht cliënten die hij vertegenwoordigde, zijn er inmiddels drie over.

Over de reden waarom de Raad zich ‘rigide’ opstelde, tast de raadsman in het duister. ,,Het kan puur financieel zijn: ook de Raad moet bezuinigen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het op een gegeven moment ook een prestigekwestie werd.''

Schadevergoeding

Om te voorkomen dat zijn cliënten uit vrees voor hoge juridische kosten afhaakten, heeft Sluiter overigens wel al vroeg besloten de kosten ‘desnoods’ zelf te dragen. ,,Wij vinden deze zaak als mensenrechtenadvocaten zó belangrijk dat we dat gebaar heel bewust hebben gemaakt. Met zijn uitspraak heeft Wilders de positie van minderheden aangetast: minderheden voelden zich niet veilig meer. Daarnaast is er ook een zogenaamde 'gedragsrechtelijke verplichting'; je mag als advocaat je cliënt sowieso niet zomaar in steek laten.''

Sluiter heeft inmiddels zo’n 150 uur à raison van 100 euro per uur in de zaak zitten; hij zal bij de Raad voor de Rechtsbijstand dus zo’n 15.000 euro declareren. Daar komen dan nog de kosten bij van de twee andere advocaten die weer andere cliënten hebben. Hoeveel die precies in rekening zullen brengen, is nog niet bekend.

Sluiter is ook verheugd dat de betaling eindelijk geregeld is omdat de komende maand het hoger beroep in de zaak ‘minder, minder, minder’ start. Daar zullen de Nederlandse Marokkanen die zich gedupeerd voelen opnieuw hun punt maken: door Wilders' uitspraak maart 2014 hebben ze ‘immateriële schade’ opgelopen. Bij de eerste zaak vroegen ze om 500 euro schadevergoeding maar die werd door de rechtbank niet toegekend.

Zoals bekend veroordeelde de rechtbank Wilders wel, maar zonder strafoplegging: de politicus kreeg geen geldboete of voorwaardelijke straf. Zowel OM als Wilders’ advocaat Knoops kondigde aan tegen het vonnis in beroep te gaan.