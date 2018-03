In de Utrechtse tbs-instelling Van der Hoeven Kliniek kunnen tbs’ers eenvoudig drugs en (kinder)porno binnensmokkelen. Ook is het onveilig in de kliniek, onder meer door personeelswisselingen.

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant op basis van interne documenten en gesprekken met tien tbs’ers en tbs-advocaten. De kliniek, waar ongeveer 180 personen verblijven, herkent het beeld niet. De instelling zegt een zero tolerance-beleid ten aanzien van drugs en smokkelwaar te voeren ,,Het is echter een illusie om te denken dat je een instelling 100 procent vrij van contrabande (smokkelwaar) kan krijgen'', aldus de kliniek. Eind februari deed een tbs’er in de kliniek een zelfmoordpoging, vermoedelijk onder invloed van drugs of pillen.

In een intern document schrijven behandelaars dat strengere controles geen zin hebben. ,,Er is altijd een manier om drugs binnen te smokkelen. Moet de staf minder naïef zijn en meer toelaten?”

Oogluikend

Verschillende bronnen stellen onafhankelijk van elkaar dat sommige personeelsleden het drugsgebruik niet altijd bestraffen. Tbs-advocaat Jan Jesse Lieftink: ,,Ik begrijp van mijn cliënten dat betrapte tbs’ers een dag later al op verlof mogen. Het drugsgebruik wordt oogluikend toegestaan.”

Een tbs'er in de kliniek stelt dat het makkelijk is om drugs mee naar binnen te nemen. ,,Je mag soms onder begeleiding naar buiten. Het is simpel om iemand drugs klaar te laten leggen op een bepaalde plek. De begeleider let niet altijd op. Als je de kliniek weer in gaat, is er niet altijd controle. En als je het anaal inbrengt, vinden ze helemaal niks.”

Quote Als je de kliniek weer in gaat, is er niet altijd controle. En als je het anaal inbrengt, vinden ze helemaal niks Tbs'er in de kliniek Zijn verhaal wordt door meerdere bronnen bevestigd. De kliniek zegt dat het beleid is dat tbs'ers streng gecontroleerd worden. ,,We hanteren een toegangs- en controlebeleid voor patiënten, bezoekers en medewerkers.” De kliniek geeft toe dat tbs’ers die op begeleid verlof zijn geweest niet altijd worden gecontroleerd.

Kinderporno

Bij Van der Hoeven gaan ook zaken mis met computers. Eind november 2017 kwam de leiding erachter dat tbs’ers onbeperkte toegang hadden tot internet. Een van hen kon op een niet afgesloten computer geïnstalleerd het darkweb op, een verborgen plek op internet waar het voor criminelen makkelijk is wapens en drugs te verhandelen.

Bronnen stellen dat tbs’ers via het darkweb kinderporno bekeken. De kliniek ontkent de situatie niet, maar stelt dat er geen strafbaar feit is geconstateerd.

Uit onderzoek van deze krant blijkt ook dat een tbs’er maandenlang over een computer beschikte, zonder dat de kliniek dat wist. ,,De computer lijkt uit P.I. Vught te komen. Mogelijk is deze in een doos per abuis tijdens de verhuizing aan hem meegegeven”, staat in een intern stuk. Bij de computer lagen ook dvd’s met porno.