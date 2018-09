TBS'er ontsnapt uit kliniek Nijmegen, nog steeds zoek

Telefoon vermiste Arjen Kamphuis na 10 dagen vermissing plots even aan

13:06 De Nederlandse politie heeft vanochtend een update geplaatst over de zoektocht naar de vermiste Arjen Kamphuis (47) in Noorwegen. Zo zou zijn telefoon op 30 augustus nog 20 minuten zijn aangegaan in de omgeving van Vikessa in het zuiden van het Scandinavische land. Dat is tien dagen nadat hij voor het laatst zou zijn gezien in het noordelijke Bodø.