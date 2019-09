Tbs’er ontsnapt uit kliniek, man na paar uur weer opgepakt door politie

Een tbs’er is afgelopen nacht ontsnapt uit de Pompekliniek in Nijmegen. De man klom eerst door een raampje en heeft rondslingerende bouwmaterialen gebruikt om over een hek te klimmen. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De man is na een paar uur weer aangehouden door het direct ingeschakelde FAST-team van politie. Dat is gespecialiseerd in het snel opsporen van voortvluchtigen.

Of er door een ontsnapping gevaar is geweest voor de samenleving kan een woordvoerder van het ministerie dinsdagmorgen niet zeggen. Er worden geen verdere mededelingen gedaan over de ontsnapte en weer opgepakte man. Waar de tbs’er is gearresteerd - ergens in Nijmegen of elders in het land - wil het ministerie niet zeggen.

Hoe de tbs’er kon ontsnappen is niet duidelijk. Daar wordt volgens het ministerie onderzoek naar gedaan. ,,Na zo'n incident wordt altijd gekeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit in het vervolg kunnen voorkomen’’, aldus de woordvoerder.