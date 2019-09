Tarieven verloskundigen hoeven niet omlaag

VIDEO Gezinsdra­ma Dordrecht eist ook leven van moeder Maryori (27)

10:58 De 27-jarige vrouw die gisteravond levensbedreigend gewond raakte bij een gezinsdrama in Dordrecht, is overleden aan haar verwondingen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Politie en justitie komen later in de ochtend met meer informatie. De Nederlandse Politiebond spreekt van ‘verschrikkelijk nieuws’.