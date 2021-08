Tantratempel in lichterlaaie, schade is groot

Video Vegan Streaker verstoort dolfijnen­voor­stel­ling in het Dolfinari­um, show direct stilgelegd

8:29 De dolfijnenvoorstelling in het Dolfinarium in Harderwijk is gistermiddag verstoord door ‘Vegan Streaker’ Peter Janssen. Samen met twee andere activisten klom hij over de omheining in het DolfijndoMijn om te demonstreren tegen het houden van dolfijnen in gevangenschap. Daarop werd de voorstelling direct stilgelegd.