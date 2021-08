Tantratempel in Gelderse dorp Varik in lichterlaaie

Zij volgden een bijzondere studierou­te: Adam kreeg vm­bo-ad­vies maar belandde op universi­teit

26 augustus Hoe kies je een studie die bij je interesse én je niveau past? Bij de coronaproof Onderwijsbeurs Zuid krijg je tal van ideeën voor een vlekkeloze studieloopbaan. Toch gaat het niet altijd vanzelf, blijkt in de praktijk: Esmée Smit is inmiddels bezig aan haar vierde studie, en voelt nu pas dat ze op haar plek zit. En Adam Nassiri overwon andere obstakels: hij belandde via vmbo-basiskader, mavo/havo en vwo op de universiteit. Een tweeluik over ongebruikelijke studieloopbanen.