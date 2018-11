Tankstations staan droog door lage waterstand Rijn

,,Het probleem met de lage waterstanden door de droogte speelt al een tijdje, maar tot nu toe konden we het net redden met de bevoorrading van alle stations. Helaas zijn er inmiddels zo veel problemen met het scheepvaartverkeer, dat dit niet langer lukt. Met name het brandstofdepot in Arnhem kan vanuit onze raffinaderijen in Duitsland nauwelijks worden aangevuld’’, aldus Shell-woordvoerder Tim Kezer.

Lees ook Water stond nog nooit zo laag: levering grondstoffen in gevaar Lees meer

Alle oliemaatschappijen in Nederland hebben last van de tekorten, volgens Kezer zijn alleen al bij Shell tientallen tankstations noodgedwongen drooggelegd. ,,We proberen de grote bemande stations zo lang mogelijk uit de wind te houden, hierdoor worden met name de onbemande stations geraakt.’’ Zo is er bij het onbemande Shell-station aan de C.G. Roosweg in Krimpen aan den IJssel sinds gisteravond geen brandstof meer te krijgen. ,,Ik ging daar maandagavond tanken en kreeg de melding ‘product niet beschikbaar’ te zien. Toen ik het storingsnummer van Shell belde, werd ik doorverwezen naar een bemand station. Ik hoop niet dat dit heel lang gaat duren’’, laat een klant weten.

Alternatief

Shell-woordvoerder Kezer benadrukt dat er hard wordt gewerkt aan alternatieve routes. ,,We hopen uiteraard dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost, maar ik kan nog niet zeggen wanneer dat zal zijn. Regen in met name Duitsland en Zwitserland helpt ons nog het beste.’’

Ronald Versloot is binnenvaartondernemer en bestuurslid van Koninklijke BLN-Schuttevaer, de brancheorganisatie voor de binnenvaart. Volgens hem komt de huidige lage waterstand bijna nooit voor. ,,Historisch laag kun je gerust stellen. Het is niet zo dat alle binnenvaart plat ligt, maar we kunnen sowieso met veel minder kilo's varen. Dat er met name brandstoftekorten ontstaan, is niet zo vreemd aangezien de binnenvaart de belangrijkste vervoerder van benzine en diesel is in onze regio. Het alternatief via weg en spoor is lastig aangezien er eenvoudigweg te weinig olietanks- en wagons zijn.’’

Gletserrivier

Volgens Versloot is een alternatieve vaarroute voor de tankvaart richting Zuid-Duitsland en Zwitserland ook geen optie. ,,Dan moet je sowieso over de Rijn, dat kan niet anders. Deze rivier was altijd een gletserrivier, maar door klimaatverandering verandert dit en wordt de Rijn afhankelijker van regen. Als er dan ruim zes maanden nauwelijks een druppel valt in Duitsland en Zwitserland, zitten we met de gebakken peren.’’

Ook Versloot kan niet voorspellen hoe lang de malaise nog aanhoudt. ,,Een oude schipperswijsheid zegt dat met de adventsperiode ook het water komt. Dat is komende maand, dus wie weet.’’